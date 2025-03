’Musica e parole’ alla scuola Don Milani

Un appuntamento artistico da non perdere in programma domani, alle ore 21, all’auditorium dell’Istituto comprensivo Don Milani di Marina di Massa. Andrà in scena infatti lo spettacolo ‘Musica e parole-Viaggio tra le compositrici dal ‘700 a oggi’. Sul palco ci saranno Alessandra Berti, voce recitante, Gioia Giusti e Claudia Crosilla, al pianoforte. Il programma di sala prevede l’esecuzione di opere di Mel Bonis, Elisabeth Claude Jacquet de La Guerre, Clara Wieck Schumann, Amy Beach, Germaine Tailleferre, Cécile Chaminade. Un viaggio musicale, e non solo, tutto al femminile. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra l’Istituto comprensivo Don Milani, il Collettivo ’Non una di meno’ di Massa Carrara e il Centro di documentazione Aldo Mieli di Carrara.