Musica e letture per bambini in biblioteca e alla Padula

Si aggiunge una nuova sede per accogliere gli incontri mensili di lettura e musica per famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni; oltre alla biblioteca civica “Lodovici” in piazza Gramsci a Carrara, dal mese di marzo l’iniziativa si svolgerà anche nello spazio Verde Magico all’interno del Villino Vittoria al Parco della Padula.

Questo, dunque, nel dettaglio il calendario dei prossimi appuntamenti con Nati per Leggere e Nati per la Musica: venerdì 15 marzo, ore 16.00, nello spazio Verde Magico (prenotazioni e informazioni al numero 366/9809709), mentre sabato 16 alle 10.30 e venerdì 22 marzo alle 16.30, gli incontri si tengono in biblioteca a Carrara.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni sulle due date in biblioteca è possibile telefonare al numero 0585/641472, oppure scrivere una mail a [email protected]

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per Leggere e gli Operatori Nati per la Musica di Massa-Carrara e si svolge nell’ambito dei programmi di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della lettura e musica in età precoce.