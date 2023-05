Musica con l’orchestra del liceo, un mese di concerti del ’Palma’

Dopo il successo di pubblico dello scorso anno, il liceo musicale ’Palma’ di Massa organizza un nuovo ciclo di manifestazioni e di concerti. La tradizionale rassegna concertistica, che inizialmente si teneva esclusivamente nell’aula magna del liceo, è attiva dal 2015 ed è stata fortemente voluta dai docenti del liceo musicale “Palma” sia per contribuire alla diffusione della cultura musicale nella nostra zona che per far conoscere i professionisti e i giovani musicisti che si dedicano con impegno e passione allo studio dei vari strumenti musicali suonando sia come solisti che in ensemble in varie formazioni. In questa edizione 2023 sono state nuovamente scelte, oltre all’aula magna del liceo, anche due prestigiose sedi culturali quali Villa Bertelli di Forte dei Marmi e l’Accademia di Belle Arti di Carrara dove oltre 30 giovani musicisti, dei vari anni di corso, si alterneranno sia come solisti che in duo e in vari ensemble con un repertorio variegato che spazia dal barocco al contemporaneo. Questo il calendario delle iniziative e dei concerti. Ilprossimo sarà lunedì 8 maggio alle 17 all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Lunedí 15 Maggio all’Accademia di Belle Arti di Carrara alle 17. Giovedí 18 maggio alle 17 nell’aula Magna del Liceo ’Palma’ a Massa. Giovedí 25 Maggio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi alle 17. Giovedí primo giugno nell’aula magna del Liceo ’Palma’ di Massa alle 17. Il calendario completo e tutte le news di questi appuntamenti sono disponibili sul sito del Liceo http:www.poloartisticogentileschi.edu.itSceltaSezionePalma.html e sulle pagine social dedicate: https:www.facebook.compalmaorchestra https:www.instagram.compalmaorchestra.