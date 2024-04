Musica a palazzo Ducale. La rassegna concertistica

La Musica a Palazzo, per tutti i venerdì di maggio. Torna la rassegna concertistica a Palazzo Ducale, VII edizione della kermesse organizzata dall’associazione musicale La Croma. Patrocinata dal ministero della Cultura, Regione, Provincia e Comune di Massa, l’evento propone concerti gratuiti per tutti i venerdì di maggio, realizzati da grandi maestri della musica. "Anche quest’anno abbiamo voluto portare a palazzo Ducale nomi di spicco del panorama nazionale ed internazionale – spiega Lorenzo Giusti, direttore artistico della manifestazione –. Siamo orgogliosi di poter affermare che i nostri concerti sono sempre sold out e auspichiamo di poter ampliare sempre di più la kermesse musicale. Ringrazio le istituzioni che hanno creduto e ancora oggi supportano l’iniziativa che ha come obiettivo la diffusione e la valorizzazione della musica e soprattutto della musica dal vivo".

Musica a Palazzo inizia venerdì 3 maggio alle 21, con la “ArmoniEnsemble trio”, gruppo composto da Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte. I tre musicisti da anni si dedicano all’attività concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale, con repertori che spaziano dal XVI secolo fino ai giorni nostri. Venerdì 10 maggio si terrà l’esibizione “Anima” di Moira Michelini al pianoforte. Il suo concerto vuole essere un percorso con i compositori del 17° e 18° secolo fra Spagna, Italia e Germania. Tra questi, J.S.Bach, A.Soler e D.Scarlatti.

Serata latina quella di venerdì 17 maggio, dal titolo “El Tango: pasión y emoción” condotta da Federico Rovini, al pianoforte, ed Endrio Luti, alla fisarmonica. Il duo proporrà brani famosi quali Verano Porteno, Oblivion, Ave Maria, Libertango. Il venerdì successivo, cioè il 24 maggio, è dedicato ad uno specifico strumento. L’arpa, che dà il nome all’esibizione di Floraleda Sacchi, cioè “Arpissima”. Arpista contemporanea, con un repertorio che spazia da J.S. Bach fino a Ryuichi Sakamoto. Il concerto conclusivo della VII edizione di Musica a Palazzo sarà ad opera di Elvira Foti e Roberto Metro, che a quattro mani al pianoforte terranno il concerto “Bene, bravi, bis!”. Programma dedicato appunto ai Bis, con brani da tutto il mondo attraverso un “viaggio” musicale.

Un ringraziamento arriva dal presidente della Provincia Gianni Lorenzetti: "Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per la nostra comunità di godere della musica di alta qualità. Siamo orgogliosi di supportare un evento che promuove questi valori". Ogni concerto è gratuito. Per maggiori dettagli 338 5433970 oppure a [email protected].