“Music time“, così la cultura incontra lo sport Prove di ballo per scoprire le proprie attitudini

Una scuola polivalente per ampliare le conoscenze e le attitudini motorie dei propri alunni. Al centro la struttura del Cervaiolo che ospita sia la propria primaria che le classi della Piazza. All’interno del progetto Gioco Sport indetto in sinergia da Coni e amministrazione comunale, si sono avvicendati una moltitudine di progetti culturali, musicali e sportivi. Con il titolo “Music Time – A tutto ritmo“, ha avuto luogo, da un’idea del tecnico Coni Vittoria Bertelloni, una sfida di ballo in cui gli studenti potessero manifestare le loro attitudini. "Ho cercato – ha detto Bertelloni – di far si che i ragazzi si divertissero facendo una cosa diversa. Io nasco dall’atletica leggera e nella vita ho fatto molteplici sport, per questo credo che i bimbi debbano capire cosa a loro piace". Le prove di ballo, dopo un paio di lezioni preparatorie, si sono svolte davanti ai loro insegnanti che hanno fatto da giudici. A tutti una medaglia e un riconoscimento a chi si era espresso come performance individuale per abilità, simpatia e spirito di coinvolgimento. Un plauso alle classi prima e seconda della Piazza, del Cervaiolo e anche dell’infanzia di Sant’Eustachio (in trasferta al Cerreto). Ecco i protagonisti. Classe 1 Cervaiolo: Serena Rivieri, Veronica Manfrini, edoardo Mallegni, Marcello Leoni, Marco Guarducci, Mia Dolfi, Stefan Chifeac, Lorenzo Bondielli, Vanessa Maria Bitlan, Niccolò Bernardi, Alessandro Bernardi, Leonardo Santi Bellucci; Classe 2 Cervaiolo: Viola Viti, Francesco Tassi, Pietro Sanfilippo Cerasco, Andrea Raffaelli, Ludovica Passalacqua, Virginia Matteucci, Valentina Martinelli, Leonardo Lodino, Diego Ingegno, Santiago Deam Guarda, Elia Glorioso, Alessandro Germelli, Carlotta Garfagnini, Nicole Francini, Giosuè Ersemberger, Rachele Dell’innocenti, Lia Corvaglia, Federico Brambini, Marta Bragazzi, Elia Bianchini, Dominik Baldi, Francesco Aliboni; Classe 1 Piazza: Leonardo Sartori, Leonardo Rustighi, Francesco Provaroni, Andrea Pocai, Alice Pisano, Sofia Lorieri, Leonardo Lorenzetti, Ihnatii Konovalov, Aaron Kabashi, Giorgia Grima, Giovanni Gianfranceschi, Marta Gasbarri, Gabriele Gaetani, Mouhamed Abdou Fall, Ihab El Khoubar, Khadija El Gazi, Alessio Bonuccelli, Irene Barotti, Thomas Alieny; Classe 2 Piazza: Eva Tonacci, Marilyn Ronchieri, Gioele Ronchieri, Amelia Roda, Sebastian Reverberi, Leon Raffaelli, Samuele Poggi, Ludovica Nicolini, Allison Muttini, Arturo Gassani, Sofia Ferrari, Zakaria El Bordau, Riccardo Casali, Nicolò Baldini; Infanzia Sant’Eustachio: Marco Vatteroni, Lorenzo Salvetti, Caterina Salvetti, Soraya Ricci, Bianca Pardini, Liam Papini Spilli, Raoul Isotti, Erick Giorgini, Andrea Gabrielli, Santiago Casula, Ettore Castellini e Diego Benedetti.