Musetti premiato al San Domenichino

Alla 64° Premio letterario San Domenichino svoltasi a Marina di Massa è stato premiato per la sezione poesia singola con un diploma di merito Mauro Musetti, pontremolese, per la lirica “Un’isola incantata“. Laureato in giurisprudenza, Musetti ha ricoperto incarichi dirigenziali nel settore socio-sanitario in aziende pubbliche e private. Nel 2021 ha pubblicato una raccolta di 52 poesie “Emozioni e pensieri del tempo“, seguita dalla raccolta “Al vibrar delle parole tra passato e presente“, ha partecipato al Premio internazionale Mario Luzi e Premio intercontinentale di arte letteraria “Le Nove Muse“ ottenendo sempre riconoscimenti. Musetti è un poeta impressionista che rappresenta con i versi, paesaggi, scene di vita tradotte sulla carta attraverso l’intuizione lirica del momento. La memoria delle emozioni, assieme alle sfumature di grazia alla ricerca di una scrittura schiva, si imprime nei versi dalle riflessioni incantate.