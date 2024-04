Museo del Marmo e Fossacava si aggiudicano 50mila euro

Il sito romano di Fossacava e il museo del Marmo hanno vinto il bando della ‘Fondazione Italia Patria della Bellezza’, il premio in danaro conferito alle realtà culturali che non appartengono ai circuiti tradizionali. 22 i riconoscimenti attribuiti nell’edizione 2024 per un totale di 650mila euro. Museo del Marmo e area archeologica di Fossacava riceveranno 50mila euro per un progetto di rebranding (comunicazione) messo a disposizione dall’agenzia di branding ‘Robilant Associati’. Un importante riconoscimento che premia la città e la storia del marmo di Carrara. "Siamo molti soddisfatti per esserci aggiudicati questo premio che ci consentirà di far conoscere e di raccontare ancora meglio due eccellenze del nostro territorio come il museo del Marmo e l’area archeologica di Fossacava –commenta l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Per quanto riguarda il museo del Marmo i lavori di ristrutturazione e riallestimento portati avanti assieme alla Camera di commercio stanno procedendo nei tempi prestabiliti e siamo certi che quando riaprirà tornerà a essere quel punto di riferimento culturale che è sempre stato per tutto il nostro territorio. In quest’ottica crediamo molto nella sinergia con l’area archeologica di Fossacava con la quale ora costituisce un unico polo museale. A Fossacava solo nel 2023 abbiamo avuto 10mila visitatori, ma siamo consapevoli che questo sia solo un punto di partenza, e che grazie alla riapertura del museo del Marmo e anche alle attività che potremo intraprendere con le risorse di questo bando riusciremo a fare crescere questo magnifico sito sempre di più". "Il nostro progetto è incentrato sui suoni del marmo e la ricostruzione dei paesaggi sonori delle cave in diversi momenti storici – aggiunge il direttore del museo del Marmo e dell’area archeologica di Fossacava Stefano Genovesi –. Il riconoscimento, da parte di chi conosce profondamente il patrimonio culturale del nostro paese, è per noi un importante segno del grande valore ricoperto dalle testimonianze materiali e immateriali legate alla lunga storia dell’escavazione del marmo di Carrara, dall’età romana fino ai giorni nostri".