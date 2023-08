Museo degli Agostiniani a Fivizzano: Lavori di Manutenzione Straordinaria

Stanno per iniziare importanti lavori per opere di manutenzione straordinaria sull’edifico dell’Ostello-Museo degli Agostiniani di Fivizzano. Si tratta di opere per l’isolamento termico della copertura e della realizzazione di opere di risanamento conservativo delle strutture verticali ed orizzontali esterne, quali le facciate, le gronde e la relativa copertura.

Anche recentemente, il grande complesso dell’ex Convento di San Giovanni degli Agostiniani entro il quale è presente l’Ostello, la Biblioteca Civica "E. Gerini", il Museo della Meteorologia dedicato al Generale Edmondo Bernacca, vari uffici e la sala consiliare era stato oggetto di importanti opere di efficientamento energetico, oltrechè strutturali.

"In questo caso, si tratta di lavori nella parte della vecchia Cappella – ha spiegato il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti – dove abbiamo attualmente in esposizione un quadro proveniente dalla Galleria degli Uffizi di Firenze ,nel contesto del programma "Uffizi Diffusi" e la facciata del Museo lungo il lato confinante con Via Giulia". I lavori sono stati affidati alla Ditta M.G. Impresa Srl di Massa per un importo totale di euro 149.171,68 "in quanto – spiega il documento – l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali".

Roberto Oligeri