’Musei vivi’ a Montignoso. Un posto col servizio civile

Un posto con il servizio civile di un anno anche a Montignoso grazie al progetto ‘Musei vivi. Promuovere i musei civici e i musei diffusi della Toscana’ di Anci. Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti. Non può presentare domanda chi ha già svolto il Servizio Civile Universale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. Domande entro il 15 febbraio sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it