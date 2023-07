Muscoli, acciughe e vini d'elite a Carrara: i piatti dello chef Bandoni

Cena muscoli, acciughe e vini Giacomelli. Domani ristorante Le Palme al civico 70 di viale Vespucci, si terrà l’evento in collaborazione con l’azienda agricola Giacomelli che vedrà abbinati i piatti dello chef Alessandro Bandoni ai vermentini doc. Si partirà con le cozze alla marinara in abbinamento alla bottiglia di Pianacce. Poi spaghetti con acciughe e burrata con il bianco Boboli e infine i muscoli ripieni accompagnati al Colli di Luni Giardino dei Vescovi. Il prezzo sarà di 50 euro a persona con acqua, caffè e dessert. Per prenotare è possibile contattare: 0585 630508, 328 6017499 oppure il 393 9478956.

Dietro i calici serviti c’è l’azienda vinicola che nasce dalla volontà di Roberto Petacchi, di trasformare l’attività di famiglia, azienda agricola tradizionale, in azienda agricola vinicola, con lo scopo di recuperare antichi vigneti, di concezione francese, tra questi il Boboli e Il Giardino dei Vescovi, per dedicare la sua vita alla produzione di vino vermentino. L’attività di Petacchi offre anche la particolare opportunità di gestire un vigneto. L’azienda dà la possibilità di adottare 6 o 12 piante di vermentino dei Colli di Luni doc, dalle quali verranno prodotte 6 o 12 bottiglie di qualità superiore più altrettante di qualità mista.