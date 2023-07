Muri e cassonetti rotti Forno nel degrado

Manutenzione e decoro dei paesi, questi sconosciuti. A Forno l’ingresso del paese si presenta in pessime condizioni: un muretto sbrecciato da anni e cassonetti malconci, rotti, spesso circondati da rifiuti di ogni tipo. Da aggiungere che proprio in quel punto poche sere fa si è sfiorata la tragedia: una mamma con il bambino in braccio si è spostata lato fiume per far passare un’auto e, convinta dell’appoggio sul muro che costeggia la strada ha trovato invece il vuoto: il piccolo le sarebbe sfuggito dalle braccia cadendo sui cespugli oltre il muretto. Per fortuna alcuni presenti hanno evitato il peggio. Al di là dell’incidente, quel muretto sbrecciato è ridotto così da decenni e nessuno si è mai degnato di ripararlo. Il consigliere comunale Stefano Alberti, che ha accolto le segnalazioni di alcuni paesani, presenterà una interpellanza al sindaco per chiedere maggior attenzione verso i borghi di montagna. "La piccola manutenzione nei paesi della montagna – scrive Alberti – è la miglior cura di prevenzione nei confronti dell’incuria e dei rischi dovuti al dissesto idrogeologico". Indice puntato anche sui cassonetti che fanno da pessimo biglietto da visita per chi arriva in paese (in questi giorni tra l’altro c’è la sagra di Sant’Anna): "I cassonetti ormai sono tutti rotti e spesso circondati da rifiuti. E’ necessario sostituirli e poi ripensare a una soluzione idonea, meno impattante".