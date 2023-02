Murales nell’ambulatorio per far sorridere i bimbi malati

Murales all’ospedale nell’ambulatorio di Pediatria per strappare un sorriso ai bambini malati. Nel corso di una breve cerimonia sono state inaugurate ieri mattina le rappresentazioni pittoriche realizzate gratuitamente da Maria Grazia Angella e Stefania De Mattei. Erano presenti la vice sindaca Clara Cavellini, il dottor Ruggero Triani, responsabile dell’ambulatorio di pediatria, che funziona a giorni alterni poiché il medico divide l’orario di servizio con l’ambulatorio ospedaliero di Fivizzano, Lucia Ruffini coordinatrice infermieristica ambulatoriale per i servizi della Lunigiana e Roberta Lecchini, infermiera pediatrica. Una magnifica idea per accompagnare i bambini e i loro familiari nel percorso di accesso all’ambulatorio e, con l’aiuto dei sanitari, superare paure, timori e incertezze. I disegni sulle pareti realizzati dalle due artiste sono ispirati alla Disney e riproducono animali, alberi e paesaggi i cui colori aiutano i bambini a tranquillizzarsi e ad un rapporto più aperto e sereno con il personale. Un racconto illustrato con cieli azzurri nuvole e prati tutto dipinto col colori naturali per dare l’idea ai piccoli pazienti di entrare in una favola. Una bella iniziativa per sottolineare che la sanità ha a cuore l’equilibrio emotivo dei bambini.