Cordoglio a Marina di Carrara, muore Silvia Palliani. L’ultima crociera sul Guadalquivir

Carrara, 11 aprile 2023 – Doveva essere una piacevole vacanza pasquale lungo un corso d’acqua quasi familiare. Per Silvia Lee Palliani, figura molto nota ed amata in città e in Versilia, è stato l’ultimo viaggio. Conclusosi sul Guadalquivir. Partita da Lido di Camaiore dove viveva dopo aver risieduto a lungo in città e quindi a Forte dei marmi, Silvia aveva raggiunto il fratello Roberto con la moglie Mercedes a Barcellona. Con loro anche la sorella Eli con il marito Pedro che vivono in Svizzera. Insieme erano partiti in aereo per Siviglia e si erano imbarcati per una crociera lungo il fiume.

Ma per Silvia che, in Spagna era nata e a Barcellona e in Svizzera ha vissuto la sua giovinezza, viaggiando poi per tutto il mondo, la piccola crociera non ha neppure avuto inizio. Prima un malore a bordo la vigilia della partenza con trasporto all’ospedale. Una visita (forse un po’ superficiale?) dall’esito negativo, una sorta di svenimento motivato con lo stress del viaggio. Quindi di nuovo a bordo e in cabina. Ma non si trattava di fatica. In tempi rapidi è subentrato uno stato di coma che invano il medico e il personale della nave hanno cercato di allontanare con la rianimazione. Nel giro di poco il cuore di Silvia ha cessato di battere.

Aveva 77 anni, ma una straordinaria vitalità. Lo sconforto dei parenti è stato presto trasmesso agli amici di Silvia, personaggio noto sulla riviera apuo versiliese. In primo luogo per la professione svolta per molti anni accanto al marito, Mauro Palliani, titolare della Sat, la più importante della provincia, poi per l’intensa attività in varie associazioni, in particolare Soroptimist. Silvia non si tirava mai indietro, in prima fila dove ci fosse da organizzare iniziative e sostenerle. Con la Sat la coppia aveva inventato uno slogan: ’Dove voi volete andare noi ci siamo già stati’ facendo comprendere l’affidabilità delle proposte.

Palliani fu dirigente della Federazione nazionale degli agenti di viaggio. La sua morte improvvisa buttò all’aria ogni progetto. Ma la simpatia, la stima di una vita fra la gente non cessarono di circondare Silvia che, lontana ormai dalla professione, capace di parlare cinque lingue, avendo visitato ogni possibile mèta turistica, era rimasta un punto fermo nei moltissimi che oggi ne piangono la scomparsa. La cerimonia funebre durante la quale le ceneri sono state collocate accanto alle tombe dei genitori e della sorella Sonia si è tenuta ieri a Barcellona.

I molti amici sono all’opera perché anche qui Silvia possa essere ricordata.