Muore per un malore mentre va dalla nipotina

Doveva andare a prendere la nipotina come tutte le mattine, invece ieri dalla nipotina, Francesca Sgommera non è mai andata. Ha avuto un malore mentre si trovava a bordo della sua auto in via Maggiani. Ancora sconosciute le cause che l’hanno strappata all’affetto dei suoi cari, e sarà il medico legale a fare chiarezza. A dare l’allarme è stato il figlio preoccupato dopo numerose telefonate tutte senza risposta. La donna aveva 74 anni. Il malore è stato improvviso e l’anziana non ha avuto il tempo di chiamare aiuto, o forse non è riuscita a farsi sentire. Ad accorgersi che la donna si era accasciata in auto è stata una pattuglia dei carabinieri che verso le 9,30 del mattino transitava in Maggiani. Gli uomini dell’arma l’hanno soccorsa e hanno cercato di rianimarla con un massaggio cardiaco, ma senza esito. Qualche istante dopo sul posto è arrivato anche il figlio, che preoccupato stava andando a casa della madre per sincerarsi che fosse tutto a posto. Alla vista dei carabinieri l’uomo ha solo potuto constatare il peggio. Nonna Francesca è morta mentre veniva portata d’urgenza al pronto soccorso del Noa.