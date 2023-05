Muore in strada a Bergiola per un malore

Si è accasciato mentre camminava insieme al suo Labrador nel borgo di Bergiola Foscalina nel primo pomeriggio di ieri. Lo hanno trovato con il volto sanguinante per le ferite riportate nella caduta e i primi soccorritori della Pubblica assistenza hanno tentato il possibile per salvarlo. Il cuore di Giovanni Marchini, 59enne di Codena, padre di due figlie, in un primo momento aveva ripreso a battere ma poi si è di nuovo fermato per sempre. In un primo momento il medico intervenuto ha temuto che l’uomo potesse aver subito un’aggressione e la salma è stata portata all’obitorio di Carrara dove i successivi controlli, oltre agli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Carrara, hanno escluso cause violente. La vita dell’uomo è stata spezzata da un malore fatale.