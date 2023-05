Muore giovane mamma Una comunità in lutto

Grave lutto in tutta la comnunità di Montignoso e di Massa. E’ morta all’età di 35 anni Michela Germelli, figlia di Piero, noto ciclista e voce dell’informazione in corsa nel Team Radio Corsa Toscana. Michela mamma di un bimbo di 4 anni, ha lottato a lungo contro una malattia. "Non ci sono parole per ricordare Michela – dice Antonio Mannori, giornalista e collaboratore di lunga data del nostro giornale e di ’ciclismoweb.it’ – che alla sua giovane età (era nata il 2 settembre 1987) ha chiuso gli occhi per sempre dopo aver lottato contro una malattia rivelatasi inesorabile. Un lutto atroce per il babbo Piero Germelli, ex corridore di ottimo valore, una delle attuali voci dell’informazione in corsa nel Team Radio Corsa Toscana, e per sua moglie Alberta".

"Già nel 2022 – racconta Mannori – Piero dovette superare un altro gravissimo lutto per la morte del fratello Stefano, con il quale condivideva l’azienda a Massa. Ora la perdita dell’amata figlia Michela, per la quale i genitori e il marito Alessandro, hanno fatto di tutto nella speranza che la malattia avesse fine, e invece a vincere è stato il male, portando via all’affetto dei suoi cari, dei parenti e degli amici, una splendida signora. Non ce la sentiamo di aggiungere altro per ricordare Michela che raggiungerà lassù lo zio Stefano. A Piero Germelli cui ci lega un’antica amicizia, alla moglie Alberta, al marito Alessandro al figlio in tenera età, ai parenti, un abbraccio infinito oltre ai sentimenti del più profondo cordoglio".

I funerali di Michela Germelli si tengono oggi pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Cinquale.