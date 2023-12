Muore dopo sei mesi di agonia. Era stato investito da un’auto. La città piange Fabrizio Navari

Il terribile schianto alla rotatoria tra via Carducci e via Marina Vecchia, sei mesi in coma senza mai più riprendere conoscenza e la speranza di un suo risveglio purtroppo terminata mercoledì a Fivizzano, quando il cuore di Fabrizio Navari ha cessato di battere. Non solo: questo triste epilogo avrà un’altra appendice in quanto il magistrato ha bloccato i funerali del 68enne, che era originario di Strettoia (frazione di Pietrasanta) e da alcuni anni si era trasferito a Massa insieme all’adorata moglie Muriel Mutti con l’intenzione di tornare quanto prima a Strettoia. L’ipotesi quindi è che venga disposta un’autopsia prima di rilasciare la salma ai familiari. Dipendente della ditta “Henraux“ di Querceta, dov’era stato promosso capo segheria – era il responsabile del piazzale in cui si scelgono i blocchi di marmo da mandare in lavorazione – Navari la mattina del 25 giugno stava transitando in via Carducci in sella alla propria bici, ma giunto all’altezza della rotonda tra via Carducci e via Marina Vecchia fu investito da una macchina e da quel giorno non ha ripreso più conoscenza.

Prima il ricovero al Noa di Massa, poi all’ospedale pisano di Cisanello dove fu operato, infine di nuovo al Noa e a Fivizzano, dove mercoledì sono finite le speranze di una comunità intera e soprattutto della sua famiglia, che fino all’ultimo si era aggrappata alla fiducia in un miracolo nonostante i gravissimi danni subiti dal loro caro a causa dell’incidente. A cominciare dalla moglie Muriel Mutti, di origini francesi, la quale ha scelto la chiesa di Strettoia per l’ultimo saluto al suo Fabrizio. Non un posto qualsiasi: fu proprio nell’ex cinema della sala parrocchiale, dove lui aiutava il prete a vendere i biglietti, che Muriel, giovanissima, conobbe Fabrizio dopo essere venuta dalla Francia per trascorrere le vacanze estive a Strettoia. Lo piangono anche i due figli Marco e Linda, i quattro nipotini, a cui era legatissimo, fino ai fratelli Riccardo e Roberto. Alla famiglia Navari-Mutti le condoglianze dell’intero paese di Strettoia e della nostra redazione.

Daniele Masseglia