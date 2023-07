Muore al telefono con l'amica, Elisabetta Tempesti aveva 68 anni

Muore mentre è al telefono con l’amica. Sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di salvarla. Elisabetta Tempesti aveva 68 anni, da pochi anni era andata in pensione, dopo una vita passata come segretaria al liceo Classico Rossi di via Democrazia. Ieri mattina intorno alle 10, la donna stava parlando con un’amica al telefono, la telefonata andava avanti da diversi minuti. Una di quelle chiacchierate che si fanno ogni giorno per parlare del più e del meno, per sapere se va tutto bene. Ma ieri mattina la cosa era diversa, la conversazione si stava facendo difficile, la Tempesti sembrava stanca come se non riuscisse a respirare bene, tanto che l’amica continuava a ripetere se fosse tutto ok.

Ad un tratto un rumore, il telefono finisce a terra, la linea non cade ma ma dall’altra parte la donna non risponde più. L’amica continua a chiederle cosa stesse succedendo, però nulla, nessuna risposta. A questo punto la donna, spaventata, pensa al peggio e avverte le autorità. Vista la dinamica arrivano sul posto anche i vigli del fuoco che forzano la serratura ed entrano nell’abitazione. Trovano la donna in terra, priva di vita, con il telefono accanto a lei. Non aveva figli la Tempesti e sembra che in casa vivesse da sola da molto tempo. I vicini l’avevano vista il giorno prima, la chiamavano Betty. "Ci diceva da un po di tempo che aveva una forte tachicardia -raccontano-. Tutti le dicevamo di andare a farsi fare dei controlli in ospedale, ma lei ci rispondeva sempre che era sicura fosse solo l’ansia. Era ansiosa ma da troppo tempo ci ripeteva che aveva spesso l’affanno, con questi episodi ripetuti di tachicardia. L’abbiamo vista ieri che stava andando dal verduraio qua sotto, ci ha salutato poi è salita al quinto piano del palazzo dove abitava". Sembra che sia morta per cause naturali. Sulla scena, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani.