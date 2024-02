Muore a 90 anni lo storico calzolaio Angella

Si è spento a 90 anni Pietro Angella, originario di Ponticello di Filattiera, professione calzolaio per tutta la vita nella sua bottega-laboratorio di Pontremoli, dove abitava". "Una persona onesta e stimata – lo ricordano gli amici – una Penna Nera, un Alpino che ha svolto il proprio servizio militare in qualità di aiutante di sanità a Gemona del Friuli. Aveva una grande passione: il ciclismo, la bicicletta. Era stato infatti il preparatore atletico di suo fratello Severino – precisano i paesani – più giovane di lui che era stato ciclista professionista per la squadra della San Pellegrino e che, negli anni Cinquanta partecipò anche ad un Giro d’Italia". I funerali di Pietro Angella (nella foto in divisa da Alpino) oggi alle 15 nella Chiesina della Misericordia a Pontremoli. Lascia la moglie, due figli e il fratello Severino. Ai familiari giungano le condoglianze da parte della nostra redazione.

Roberto Oligeri