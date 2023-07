Muore a 71 anni storico volontario "Giorgio, una vita per gli altri Gran lavoratore, un uomo buono"

Finché la salute gliel’ha permesso, è stato donatore Avis, a lungo componente del consiglio direttivo del sodalizio e volontario alla Pubblica Assistenza di Fivizzano. Quando c’era un intervento difficile in cui servivano tatto, decisione e forza era sempre in prima fila Giorgio Bertagnini. Purtroppo a 71 anni se n’è andato, dopo aver combattuto fino all’ultimo come un leone contro il male che da anni lo affliggeva; se n’è andato serenamente, attorniato dai suoi cari nella pace della sua casa alle porte di San Terenzo Monti. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale della borgata di fronte a una grande folla, accorsa da tanti paesi della Lunigiana e da La Spezia. E’ qui che lo scomparso ha speso la sua vita professionale alla Termo Meccanica e molti ex compagni di lavoro sono giunti per l’estremo saluto. Fra le molte associazioni presenti c’era l’Avis di Fivizzano, i cui componenti hanno voluto essere vicini alla famiglia dal primo momento. I familiari ringraziano oltre ad Avis gli infermieri dell’assistenza domiciliare di Fivizzano che hanno assistito Giorgio con professionalità e umanità, il personale delle Cure Palliative che li ha supportati con calore facendoli sentire meno soli e i volontari della Pubblica Assistenza di Fivizzano che, con disponibilità e gentilezza, hanno reso i loro spostamenti meno faticosi. Parole di ringraziamento a familiari, amici e paesani che hanno fatto sentire la vicinanza in un momento doloroso. "Un gran lavoratore, una persona buona e sempre disponibile per gli altri - lo ricordano gli abitanti del paese - un esempio sulla cura che dedicava ai suoi terreni". Giorgio Bertagnini lascia la moglie Antonia, i figli Laura e Marco e i cognati Augusta, Giorgio, Laerte e Bruna.

Roberto Oligeri