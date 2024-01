Multisala, irrompe Pieraccioni

Appuntamento da non perdere venerdì sera, alle 21.30, al cinema Multisala Splendor di Massa. In occasione della programmazione del suo 15° film ’Pare parecchio Parigi’, infatti, sarà presente lo stesso Leonardo Pieraccioni, regista e interprete del film. La storia è quella di una famiglia scombinata, come tante altre, che si riunisce per esaudire l’ultimo desiderio dell’anziano padre, malato: vedere Parigi. Un sogno piccolo, ma impossibile da realizzare, che spingerà i tre fratelli protagonisti a fare ricorso a un divertente espediente pur di riuscirci. Vale a dire, mettere il padre in un camper e fare finta di andare a Parigi continuando a girare all’interno del recinto di un maneggio. Il film è basato su una storia vera. Nel cast, oltre allo stesso Pieraccioni, ci sono Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, che nella storia sono le sue sorelle, Nino Frassica, che interpreta il padre, e l’immancabile Massimo Ceccherini.