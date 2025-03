Multe a raffica in via Lemmi: "Bisogna avere buonsenso"

Multe per divieto di sosta e rimozioni in via Lemmi nel mirino dell’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola. In una segnalazione al comandante della Polizia municipale e al sindaco sottolinea che "da sempre gli abitanti parcheggiano lì in quanto è un tratto di strada dove il traffico veicolare è davvero scarsissimo, sboccando in un parcheggio privato, e soprattutto è inesistente il traffico pedonale in quanto dal marciapiede non vi sono accessi alle abitazioni. Marciapiede da decenni inutilizzabile in quanto dissestato e invaso dalle canne d’india". Per il presidente Vincenzo Ozioso "la multa è giusta per il Codice della strada ma assurda se si tiene conto del buon senso". E non è ritenuto sufficiente come giustificazione il fatto che la strada doveva essere liberata per l’intervento delle spazzatrici Asmiu: "dovevano a essere posizionati prima cartelli di divieto di sosta così come è stato fatto in tarda mattinata, a posteriori".