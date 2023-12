Mulazzo schiaccia Pescia: 4-0 e tre punti d'oro

mulazzo

MULAZZO: Leri, Manenti, Rossi, Malatesta (66’ Bertano), Ausili, Bernieri, Filippi (69’ Cham), Bortolasi (54’ Dell’Amico), DeNegri (45’ D’Angelo R.), Capo, Occhipinti (72’ Tamagna). A disp. Pecorelli, Santini, D’Angelo D., Luccini. All. Strata

PESCIA: Guidotti, Iammelli, Sisma, Meucci, D’Aguanno, Natali, Bellucci, Borselli, Carnevale, Di Salvatore, Bicchieri. A disp. Melani, Carignani, Carmignani, Cortopassi, Fagni, Salvestrini, Mennucci, Scotece. All. Michelotti.

Arbitro: Castrignanò di Pontedera

Marcatori: 6’ Occhipinti, 15’ Rossi, 56’, 62’ Capo

MULAZZO – Nell’ultima sfida dell’anno il Mulazzo mette a segno un roboante successo, rifilando al fanalino di coda Pescia un pesante poker al termine di una prestazione grintosa in cui ha concesso ben poco agli avversari, gestendo bene la gara e conquistando tre punti d’oro sia per il morale che per la classifica. Ad aprire le marcature è Occhipinti che dopo appena sei minuti chiarisce le proprie intenzioni, trafiggendo Guidotti su azione di contropiede dopo aver ricevuto un filtrante da Filippi. Al 15’ Rossi firma il raddoppio con un tap-in su cross di Capo. La ripresa si svolge più o meno con lo stesso copione dei primi 45 minuti con i locali che continuano ad attaccare e che al 56’ trovano il terzo gol con Capo che approfitta di una sponda in mischia. Al 62’ è ancora il numero dieci dei lunigianesi ad entusiasmare il pubblico con uno scavetto che vale la personale doppietta.

Ilaria Gallione