Mulazzo prepara il Bancarel’vino Una gara per le migliori 70 aziende Previsti 3 giorni di eventi e brindisi

di Natalino Benacci

La Lunigiana brinda alla 40esima edizione del Bancarel’Vino, passerella delle produzioni locali, che incroceranno i calici per salire sul podio. Torna infatti la storica rassegna che valorizza la produzione vitivinicola della Lunigiana. L’appuntamento si svolge da venerdì 11 a domenica 13 e avrà in concorso una settantina di aziende vitivinicole. La giuria con 7 tra sommelier, giornalisti ed enologi presieduta da Marco Bellentani aggiudicherà alle diverse categorie il Premio Bancarel’Vino 2023. In gara bottiglie della Doc Colli di Luni, Candia dei Colli Apuani, Igt Val di Magna, Toscana, Costa Toscana. Tre giorni tra degustazioni, eventi e spettacoli nel segno della memoria di Luigi Veronelli, filosofo del vino e gastronomo, di casa a Mulazzo, tanto da guadagnarsi la cittadinanza onoraria. Una volta al Bancarel’Vino, il grande enologo dopo aver assaggiato un passito di Pollera di un’azienda pontremolese, si era inginocchiato e lo aveva incoronato col “sole“ simbolo d’eccellenza della sua guida. Ma saranno gli esperti a decretare il vincitore all’ombra della Torre di Dante Alighieri, di cui Mulazzo ha ricordato il 700esimo anniversario della morte.

"Il Bancarel’Vino è un fiore all’occhiello per Mulazzo - dice il sindaco Novoa - e per le aziende vitivinicole lunigianesi che hanno contribuito al miglioramento del paesaggio e allo sviluppo. Tutto è finalizzata a promuovere le eccellenze del territorio: una vetrina importante per la Lunigiana storica e un richiamo turistico. Quest’anno c’è la novità delle bollicine che entrano per la prima volta nel contest. L’obiettivo è far entrare i nostri vini nel mondo della ristorazione e col sostegno della Camera di Commercio potranno andare al Vinitlay". Si parte venerdì 11 alle 18 in Piazza Archi col brindisi augurale offerto da Diego Bosoni (Cantine Lunae) e Tomas Tonelli (La Maestà), poi alle 19 in piazza Dante reading di poesie e musiche ispirate a Bacco con Roberto Alinghieri, accompagnato da Gora Clemente e Pietro Sinigaglia; alle 22 in Piazza Malaspina si balla con Andrea Secci, Luca Giorgi, Ale Bugliani e la Warriors Family di Simone Ranieri. Sabato 12 alle 17 c’è il mercato dei produttori di Campagna Amica di Coldiretti e alle 19 in Piazza Dente Paolo Del Debbio presenta il suo libro "Il filo dell’aquilone, che narra la vita di Astorre Cantacci.