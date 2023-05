Mulazzo, fuoco incrociato sul bilancio Il nodo degli investimenti nei servizi Botta e risposta tra Santi e Novoa

Uno degli appuntamenti più importanti dell’attività politico-amministrativa, l’approvazione del rendiconto di gestione, non è stato indolore per il Comune di Mulazzo. Il gruppo di opposizione, composto dai consiglieri Giorgio Santi, Letizia Galanti e Sandro Fogola, ha puntato il dito sulla pressione tributaria: "Sull’Imu, l’amministrazione ha ritenuto di applicare l’aliquota massima, fatte salve le aree edificabili. Circostanza singolare. Stessa considerazione per l’addizionale Irpef". Piccata la risposta del sindaco Claudio Novoa: "In realtà abbiamo mantenuto Imu e Irpef sui soliti livelli imposti da tempo, che ho ereditato".

Novoa, piuttosto, ricorda l’esenzione Imu per la prima casa e altre agevolazioni a sostegno delle famiglie. "Siamo passati alla gestione diretta del recupero crediti, prima affidata ad Equitalia, abbattendo i contenziosi ed i relativi costi – ha aggiunto – Intendiamo, inoltre, aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a mille euro". Altro punto contestato l’avanzo di amministrazione: "Il trend eccessivamente positivo dell’ultimo triennio 2020-2022 che segna annualmente un positivo di 150190mila euro dimostra la volontà di non spendere soldi nei servizi ai cittadini". E aggiungono: "A nostro avviso, un’amministrazione comunale dovrebbe mostrare una diversa sensibilità politica e sociale, soprattutto riguardo ai redditi minimi, per fasce di reddito particolarmente basse, ad esempio inferiori a 8mila euro". Pronta la replica del sindaco: "L’opposizione si lamenta di un bilancio sano: semmai, ci si dovrebbe lamentare se i conti chiudessero in negativo. Il nostro Comune non registra alcun indicatore deficitario, ha ridotto l’indebitamento con un tasso che nel 2020 corrispondeva al 6,51% ed è sceso al 4,65%. Abbiamo fatto investimenti per oltre 3 milioni e 700mila euro in conto capitale a fronte di 2 milioni e 800 mila euro di spese correnti: un bilancio della portata di circa 5 milioni e 600mila euro che chiude in positivo è un segnale di virtuosismo da cui derivano sia la capacità di fronteggiare le spese, che di investire in servizi". Altro tema discusso, l’aumento dei costi della mensa scolastica: "I soldi ci sono - sbotta l’opposizione - perché non spenderli dando servizi? Le priorità dell’amministrazione dovrebbero essere diminuire la pressione fiscale, abbattere i costi dei servizi a domanda individuale, sostenere e agevolare attività commerciali e associazioni". Ma Novoa rassicura: "I costi della mensa hanno subito un ritocco a causa del nuovo affidamento del servizio. Sono già pronte misure a sostegno delle famiglie a partire dalla gratuità dei campus estivi".

Michela Carlotti