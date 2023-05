Mulazzo europeo I “gemelli” francesi e i progetti Erasmus allargano l’orizzonte

E’ ripartito per Puylaurens il pullman che sabato ha portato ad Arpiola 57 rappresentanti del comitato di gemellaggio, per rinnovare il legame con il Comune di Mulazzo in occasione della Festa dell’Europa. "Con loro si è fin da subito stabilito un legame di amicizia e familiarità. Tutti i nostri gemelli francesi hanno ricevuto ospitalità presso le abitazioni dei mulazzesi. La condivisione, il confronto: sono questi gli strumenti a partire dai quali si costruisce realmente un processo di ace :–, dice il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa – da lunigianese sono orgoglioso, perché quando diverse culture entrano in contatto e si arricchiscono, passa anche la promozione del nostro territorio".

A dare il benvenuto, in francese, alla delegazione guidata dal sindaco Jean-Louis Hormiere ci ha pensato il vescovo Mario Vaccari dopo la Santa Messa, celebrata insieme a don Marco Giuntini. Poi la Banda Musicale Filattierese ha introdotto l’appuntamento istituzionale al suono degli inni nazionali, europeo, italiano e francese. Un momento di grande emozione. In sala consiliare, dov’è stato rinnovato il gemellaggio ratificato nel 2015 tra i Comuni di Mulazzo e Puylaurens, grande la partecipazione: autorità, sindaci di altri comuni, associazioni e tanti giovani.

"Gli studenti del Pacinotti hanno incontrato i ragazzi francesi. C’è stato anche – spiega Novoa – un collegamento via Skype con gli studenti della Svezia ad opera del nostro inviato Francesco Cavicchioli che sta facendo un campus per sensibilizzare sul programma Erasmus plus sulla condivisione tra studenti dei valori europei". Era presente anche Bernard Dika, delegato del Programma Erasmus Plus nonché giovanissimo portavoce del presidente della Regione Toscana, oltre all’europarlamentare Nicola Danti. Si sono succeduti poi numerosi spettacoli folcloristici e momenti culturali con la partecipazione di artisti locali ed internazionali e l’esibizione dei Maggianti di Montereggio e di Castevoli. Da cornice agli eventi, le bancarelle di via del Municipio cpm con prodotti tipici. La festa è proseguita al Parco di San Giuseppe ad Arpiola. Il sindaco Novoa ha ringraziato tutti i volontari per la prezioaa collaborazione.

Michela Carlotti