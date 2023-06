Mug2, una giornata al museo Erbi spontanei e aria di Cuba

Si annuncia un fine settimana decisamente molto intenso, quello ai blocchi di partenza per il “Mug2“, importante contenitore culturale cittadino.

Il primo appuntamento è in programma per questo pomeriggio alle 18: l’associazione “Un cuore un mondo Onlus“ organizza infatti al Mug2 la presentazione dell’interessante volume intitolato “Libro degli erbi spontanei della Versilia“. Si tratta in pratica di una guida pratica per destreggiarsi e andare a riconoscere correttamente gli “erbi“ più graditi e adatti alla variopinta cucina del territorio: spontanei e che possono raccogliere tutti nei boschi ancora fiorenti che sorgono la vasta area di Massa Carrara. Questo volume vuole essere una raccolta anche di ricette con tutta una serie di formaggi e di vini in abbinamento. Al termine della presentazione, che sarà curata da Daniele Lazzerini, Fabrizio Lari, Erika Carlotti, Leone Ramacciotti, sarà l’esperto Roberto Moriconi ad andare a preparare una gustosa insalata che – abbinata a formaggio e vino del territorio – verrà offerta a coloro che acquisteranno il libro.

L’intero incasso verrà devoluto all’associazione “Un cuore un mondo“, nata nel lontano 1993 e dunque attiva sul territorio – legata all’Opa – da trent’anni, che dal 2006 è divenuta inoltre Onlus. Sempre oggi, con inizio alle 21.30, un altro appuntamento al Museo Mug2. Si terrà infatti la chiusura della mostra intitolata “Il manifesto cubano“: un’esposizione di oltre 60 manifesti originali serigrafati, molto attesa nell’ambiente artistico, dedicata a “El Cartel Cubano” (cioè “Il Manifesto Cubano”). E’ rappresentata da una selezionata parte della Collezione di Mario Paiotti che la figlia Amanda ha amorevolmente conservato e implementato nel tempo e messa in mostra con la collaborazione di Emanuela Manfredi e Enrico Vitali.

Mario Paiotti, grande industriale del lapideo della zona apuo-versiliese purtroppo scomparso nel 2020, è stato protagonista con Erminio Cidonio, Vando D’Angiolo e altri negli splendidi momenti scultorei degli anni SessantaSettanta, soprattutto presso gli spazi della Società Henraux di Querceta, in provincia di Lucca. Con l’occasione, Mug2 e Amanda Paiotti organizzano un concerto dal vivo di Musica Cubana, con la partecipazione della band di “Francesco Birardi y Contrabanda” (nella foto in alto).