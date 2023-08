Mug2, polo culturale a Massa: "Servono volontari e sponsor"

Un polo culturale al servizio della città: è questo il fine che si pone il Museo Ugo Guidi 2 che dal 18 maggio 2022 opera nel Palazzo Vescovile e sta dando un notevole contributo di idee che ora verranno portate all’attenzione dell’amministrazione comunale. Il fondatore Vittorio Guidi, il presidente di “Un cuore un mondo onlus. Museo solidale” Mario Locatelli, la direttrice artistica Clara Mallegni e Walter Sandri, console del Touring Club, stanno lavorando a un progetto che coinvolga sempre più la città. "Il nostro museo – spiega la Mallegni – è fin da subito partito col botto con la mostra dell’incisore Rodolfo Ceccotti curata da Antonio Natali, già direttore degli Uffizi, e abbiamo proseguito su questa linea. Certo fondiamo il nostro successo sul volontariato: è un vantaggio dal punto di vista dell’entusiasmo ma può essere un limite organizzativo, tutto diventa molto oneroso. Avremmo bisogno, a fronte di un programma di qualità e del desiderio di diventare centrali nella vita culturale massese e non solo, di altri volontari ma soprattutto di finanziatori, di sponsor. E del riconoscimento dalle amministrazioni dei nostri valori, artistici e solidali".

In poco più di un anno sono stati tanti gli eventi che si sono tenuti nei due piani a disposizione del Mug2 e nel cortile del Palazzo Vescovile: mostre d’arte (Soffici, Guarnieri, Eva Fisher, El Cartel Cubano, Astrolabio e tanti altri), presentazione di libri con ospiti illustri da Riccardo Nencini a Alberigo Evani a Francesco Moser e Daniela Marzano, serate poetiche, musicali e teatrali come l’omaggio a Giovanni Jannello. "In questo periodo – dice la direttrice – ospitiamo due mostre. Al secondo piano Achille e Silvana Pardini, lei fra l’altro allieva di Ugo Guidi e da poco scomparsa. Sono opere, quelle plastiche di lui e quelle pittoriche della sorella, che esaltano la figura femminile. Al terzo piano la mostra di Michele Calamita: un genere innovativo ma emozionante che ci mette di fronte a un bambino geniale. Ha 12 anni ma ha già ricevuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Affronta temi dalla natura alla società, alla politica, alla spiritualità con un mix di realismo e astrazione che si serve dall’elaborazione grafica. Siamo felici di ospitarlo, ne sentiremo parlare molto".

La posizione nel cuore di Massa – via Alberica – può favorire la volontà di proporre un ruolo importante. "Diciamo al Comune – spiega la Mallegni – che possiamo essere un polo culturale di riferimento per ogni tipo di attività. E vogliamo essere una bomba che scuote gli animi. Ma allo stesso tempo penso che ogni istituzione cittadina, ogni associazione, debba collaborare per rendere quello culturale massese un vero e proprio circuito come nelle grandi città. E ciò può essere utile anche al turismo: valorizzare i luoghi e crarne di nuovi può portarci a un biglietto unico per spazi espositivi e musei. Noi del Mug2 ci mettiamo a disposizione perché tutto ciò possa diventare realtà e il nostro museo possa crescere come credo meriti".

r. m.