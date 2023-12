Mug2 Lode al verde, tessuto della speranza

Una mostra che è un inno al colore verde, così ricco di sfaccettature e adatto a guarnire ogni situazione. Si inaugura oggi al MUG2 di via Alberica, taglio del nastro alle 18, e resterà aperta fino al 16 dicembre con orario 17-19 il venerdì, sabato e domenica. Si intitola “Il verde tessuto della speranza“, l’esposizione di Laura Bordigoni, a cura di Clara Mallegni.

La Bordigoni nasce a Pietrasanta il 26 gennaio 1993. Il suo sviluppo psicomotorio è precoce, a un anno di età interessandosi al mondo animale inizia a disegnare lumachine e a tre anni i passerotti in giardino. Fin dalle scuole elementari viene attratta dalla pittura e dalle arti in generale (musica e canto) unitamente all’interesse per la scienza e la ricerca. Queste passioni la porteranno in seguito ad iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia all’università di Chirurgia di Firenze, città cosmopolita scrigno di tesori artistici e architettonici e fonte di continui stimoli. Conclusi con lode gli studi in Medicina, come del resto tutti i suoi trascorsi scolastici, la sua naturale empatia e l’intensa attività di ricerca sulla diagnosi precoce delle malattie la porta a diplomarsi in Medicina Generale per poi diventare Medico di Medicina Generale – incarico iniziato come contratto temporaneo – durante l’emergenza Covid19 e che attualmente svolge a pieno da aprile 2022 dopo il conseguimento del diploma di formazione specifica.

La sua pittura è un inno alla voglia di vivere e alla speranza. Relativa alla sua opera particolare è la contaminazione letteraria e simbolista frutto della conoscenza di autori inglesi e americani che la dottoressa Bordigoni, artista prolifica, consacra al dipinto con i suoi ritratti di influsso moderno dai continui rimandi fotografici. Muovendo il suo percorso attraverso la caratterizzazione di soggetti dipinti con colorazioni decise la sua produzione artistica non manca di sorprendere per l’acuta dinamicità dello sguardo e la peculiare scelta narrativa nelle opere. Incessante fonte di ispirazione per la donna e medico, il valore femminile, permeato di urgenza creativa, non tralascia dimensioni oniriche pur nella colorata e poliedrica sembiante figurativa del soggetto – di una trattazione di sicuro aspetto grafico – motivata con ritmata cadenza segnica ed espressività.

La mostra dell’artista Laura Bordigoni sarà dunque ospitata negli spazi al terzo piano del Palazzo Vescovile di Massa. Un vero e proprio scrigno esperienziale e culturale, che si offre di presentare l’opera di una pittrice che è anche un medico: grazie a queste sensibilità multipla, riesce a esprimere e affermare capacità artistiche originali. Esporrà nella mostra “Il verde tessuto della speranza“ le sue opere pittoriche, caratterizzate da un taglio estremamente innovativo e dedicato.