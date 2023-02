Mozione di sfiducia il primo marzo La Lega prova a ricostruire con Fdi

Il destino politico del sindaco Francesco Persiani sarà deciso nel consiglio comunale del primo marzo. Ieri pomeriggio c’è stata la riunione dei capigruppo dei partiti con i 13 firmatari della mozione di sfiducia al primo cittadino indetta dal presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti. Sul piatto tre opzioni: il 27 febbraio, il 6 marzo e la mediazione proposta dal consigliere comunale Luca Guadagnucci di Fi, che poi si è rivelata decisiva. All’indomani della mozione la Lega fa sapere che resterà al fianco del primo cittadino: "voteremo convintamente contro la strampalata mozione di sfiducia. Mettere in discussione il sindaco e il buongoverno della città a pochi mesi dal voto è irresponsabile ed egoista. I consiglieri di maggioranza che hanno sottoscritto il documento si mettono fuori dal perimetro politico del centrodestra e dalla nostra futura coalizione. Confidiamo che Fdi voglia prendere le distanze dai loro consiglieri che hanno sottoscritto il documento e ci aspettiamo che la maggioranza respinga al mittente questo atto".

Il presidente e consigliere comunale Stefano Benedetti spiega la scelta di smarcarsi dal sindaco: "I problemi del nostro movimento e della coalizione che faceva capo a Persiani, iniziati già precedentemente , sono definitivamente scoppiati sotto la reggenza abusiva del partito di Ricciardi, ex Pd. L’ultima ciliegina sulla torta è stata posta personalmente da Persiani con la nomina ad assessore Piergiuseppe Cagetti a tre mesi dalle elezioni, pensata e fatta nelle stanze del comune, senza nessuna trasparenza e partecipazione da parte di FI e Fdi, solo per accaparrarsi il logo di Forza Italia da inserire nei manifesti elettorali, Chiediamo le dimissioni immeditate dalla giunta di Cagetti che non rappresenta FI e della destituzione dell’attuale coordinatore comunale di Massa, sempre Cagetti e di quello provinciale Emanuele Ricciardi. L’appello è rivolto al coordinatore regionale Massimo Mallegni, affinché si possa ricostruire la struttura del partito che, attualmente, è completamente allo sbando". La nomina di Cagetti apre le porte del consiglio comunale al primo dei non eletti nel 2018 all’interno della lista civica ‘Persiani sindaco’. Si tratta di Maria Rita Vita, classe 1966, la cui surroga sarà ufficializzata all’interno del consiglio comunale già convocato per il 20 febbraio alle 18. Peraltro potrebbe essere uno degli ultimi consigli se dovesse essere votata e approvata la mozione di sfiducia dell’opposizione sottoscritta da 13 consiglieri e protocollata in Comune. Maria Rita Vita è un’artista, da oltre 20 anni si dedica all’arte in modo esclusivo, studiando con maestri riconosciuti e ad una scuola d’arte. Debutta alla Marguttiana di Ronchi. Le sue prime personali hanno luogo a Villa Schiff Giorgini, poi a Villa Cuturi ed infine alla Casa Museo Ugo Guidi.