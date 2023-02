Mozione di sfiducia e tattiche last minute Così i ’dissidenti’ disinnescano le imboscate

di Alfredo Marchetti

La mozione di sfiducia al sindaco Francesco Persiani è stata depositata. Le firme ci sono, i numeri non dovrebbero mancare. Ma si sa, la politica è l’arte dell’impossibile e non dovremmo meravigliarci se qualcuno, all’ultimo minuto, decidesse di fare un passo indietro e ritirare il suo voto, lasciando la patata bollente al centro destra. Voci sibilline stanno facendo girare questa voce, nella speranza di destabilizzare il ’battaglione dissidente’. Scenari di fantapolitica? Probabile. Il gruppo che vuole concludere il mandato del primo cittadino è compatto e dimostra di non essere andato allo scontro finale alla ’garibaldina’, ma ha pesato con cura ogni possibile scenario, anche quello peggiore per la fazione che guarda a un futuro senza Persiani alla guida della città.

Partiamo dalle cose semplici: il primo marzo alle 18 si va in consiglio, la mozione viene votata e il sindaco di centro destra cade. La macchina burocratica si blocca e ci sarà lo stallo fino alle elezioni amministrative del 14 maggio? Non proprio. I progetti del Pnrr sono già stati messi in salvo a fine 2022. Nei giorni successivi al voto verrà nominato un commissario dalla Prefettura che arriverà a palazzo civico per le questioni di ordinaria amministrazione. C’è il bilancio di previsione da promuovere. Come anticipato dallo stesso sindaco Persiani, il sostituto non dovrebbe avere problemi ad apporre una firma sul documento. "Non entrerà nel merito – dichiarava il primo cittadino nella conferenza stampa dove di fatto sfidava i suoi ex alleati a farlo cadere in consiglio comunale soltanto una settimana fa –, si limiterà a vedere i conti e, se rispetteranno la legge, farà passare il documento".

La scelta dei ’dissidenti’ è quindi prettamente politica. E lo dimostra anche il fatto che i firmatari della mozione avrebbero potuto concludere la partita senza passare dal consiglio, con un semplice atto dal notaio che di fatto avrebbe mandato a casa il sindaco. Invece no, si va in aula. A voler staccare la spina Pd, Movimento 5 stelle, Articolo uno Mdp, Italia viva, con l’aggiunta di parte di Forza Italia e Fdi. Sono i consiglieri Luana Mencarelli, Gabriele Carioli, Uilian Berti, Stefano Alberti, Dina Dell’Ertole, Elena Mosti, Paolo Menchini, Alessandro Volpi, Roberta Dei, Antonio Cofrancesco, Sara Tognini, Lucia Bongiorni, Sergio Menchini, Luca Guadagnucci, Stefano Benedetti e il pacchetto di Fdi, dopo le dimissioni dell’ex assessore Marco Guidi, ovvero Massimo Evangelisti, Alessandro Cancogni e Bruno Tenerani.

E se qualcuno si tirasse indietro? Ci sono due strade. Se viene aperto il consiglio e i ’dissidenti’ si accorgeranno che il numero utile per far cadere il sindaco non c’è (17 voti), uno di loro può fare richiesta di ritirare la mozione. A quel punto sarà il consiglio comunale a votarlo. Altro scenario di fantapolitica: siamo vicini alla votazione e la minoranza decide di uscire dall’aula e non votare il testo. A quel punto anche i diretti interessati potranno lasciare gli scranni e far mancare il numero legale.