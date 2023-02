Movimento Quadrifoglio: i giovani a confronto

La politica giovanile si confronterà per un giorno a Palazzo Ducale grazie al primo incontro organizzato dal Movimento Quadrifoglio che ha invitato a partecipare tutte le forze giovanili presenti sul territorio. Appuntamento per venerdì 17 alle 18.30 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Parteciperanno Movimento Giovanile della Sinistra, Giovani Democratici, Azione Massa Carrara Under 30, Forza Italia Giovani, Lega Giovani e Gioventù Nazionale. "Sarà un incontro in cui discuteremo le problematiche che affliggono la nostra società – sottolineano gli organizzatori – con particolare riguardo alle tematiche giovanili. Portiamo al concreto l’impegno che ci siamo presi quando abbiamo fondato

il nostro movimento, informare e rendere partecipi. Inoltriamo l’invito a quanti anche solo vorranno

ascoltare le nostre voci".