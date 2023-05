Tutto pronto per l’arrivo domani del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il politico sarà a Massa per sostenere la candidatura a sindaca di Daniela Bennati, in corsa per il Polo Progressista e di Sinistra. L’appuntamento con candidati, attivisti e cittadini è alle 16 in piazza Garibaldi. Bennati intanto coglie l’occasione per sferzare una critica alla passata amministrazione: "Bisogna ridurre le rette scolastiche, diminuire il costo dei parcheggi, costruire un nuovo asilo, predisporre misure di contrasto alla povertà: questo e altro è quello che l’amministrazione Persiani-Guidi avrebbe potuto fare e non ha fatto, pur avendo le risorse necessarie a disposizione": è il commento al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022, atto approvato dalla commissaria Maria Rosa Trio, predisposto dall’ex amministrazione, che certifica nero su bianco un avanzo pari ad 6 milioni di euro.