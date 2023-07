Movida violenta Giro di vite sull’alcol

Vietare la vendita di alcolici da asporto nelle ore notturne per contrastare i danni della movida. La proposta è stata presentata nelle commissioni Cultura, Commercio e Lavori pubblici, presiedute da Maria Mattei, Luca Vinchesi e Silvia Barghini. L’idea per creare un percorso sulla sicurezza che vada oltre l’uso di telecamere è degli assessori Elena Guadagni e Lara Benfatto, insieme alla dirigente della Polizia Municipale Paola Micheletti. L’ipotesi prevede di integrare l’articolo 26 del regolamento di Polizia Urbana, arricchendolo di un nuovo divieto di vendita di alcolici da asporto. Nell’articolo 26 attuale è presente il divieto di consumare bevande alcoliche o in contenitori di vetro in aree pubbliche o private soggette a passaggio pubblico, dalle 22 alle 6. L’ipotesi, illustrata dalla dirigente Micheletti, che alcune realtà vicine hanno già applicato, sarebbe quella di vietare, nella stessa fascia oraria, la vendita per asporto da parte di pubblici esercizi o esercizi di vicinato, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore. Proposta su cui i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno invitato a delle riflessioni. Il consigliere Andrea Tosi ha rimarcato la volontà che non si debbano mettere in croce i commercianti; mentre Andrea Vannucci ha sottolineato il ruolo di sorveglianza che si andrebbe a chiedere ai baristi. Spazio poi per un intervento della presidente Maria Mattei, che ha invitato a una revisione dell’articolo 25 sulle disposizioni in materia di contrasto alla prostituzione. La presidente ha fatto notare come nell’articolo sia presente un approccio diverso usato tra chi si prostituisce, e il cliente, che non viene visto come tale ma come autista.

