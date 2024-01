Movida sotto controllo. Il Comitato ringrazia

Il responsabile del ‘Comitato di zona Marina’ Gino Stefanini ringrazia le forze dell’ordine per il servizio di controllo che si è svolto nei giorni scorsi in zona movida. Stefanini da anni denuncia come nel quadrilatero tra via Genova e via Venezia, in particolare nel fine settimana, avvengano episodi di vandalismo e schiamazzi fuori dagli orari consentiti, ma anche comportamenti che destano perplessità nei residenti.

"Dopo aver letto delle operazioni eseguite dalle forze dell’ordine nel fine settimana e nella serata di ieri con lo scopo di fermare il degrado, stroncare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la micro criminalità – scrive Stefanini –, a nome mio, del Comitato zona Marina di Carrara e di tutti coloro che hanno contribuito a segnalare in vari modi questi problemi, desidero ringraziare ufficialmente tutte le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e la polizia municipale. Li ringraziamo tutti per aver ascoltato le richieste provenienti non solo da questo Comitato, che è solo una piccolissima parte, ma da tutti i cittadini che hanno a cuore la propria città". "Magari qualcuno potrà pensare che Carrara è una città per vecchi, niente di più sbagliato – conclude Stefanini –. Carrara è una città per giovani ma non per chi crede di poter fare ciò che vuole. A mio avviso questi controlli si riveleranno utili anche ai locali, perché serviranno ad allontanare chi vuole solo fare confusione facendo tornare chi invece vuole passare le serate in modo tranquillo, e magari a fare sì che anche i commercianti possano tornare ad aprire dopo cena. Di nuovo grazie a tutti".