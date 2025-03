Movida sicura, 62 persone identificate

Durante l’ultimo controllo interforze che si è svolto a Marina sono state identificate 62 persone (tra cui 7 extracomunitari), di cui 8 con pregiudizi di polizia. Le forze dell’ordine hanno controllato anche 21 veicoli. Il controllo ha riguardato nello specifico la zona della movida, dove nel fine settimana c’è un’alta concentrazione di giovani che frequentano i locali notturni, in particolare in via Genova, via Venezia, piazza Ingolstadt, via delle Pinete, viale Colombo, viale da Verrazzano, viale XX Settembre e piazza Menconi.

Continua senza sosta l’intensa attività di controllo del territorio da parte della polizia di Stato di Massa Carrara, che oltre alle ordinarie attività di prevenzione e repressione della microcriminalità da parte delle volanti della questura, predispone regolarmente dei servizi straordinari interforze in determinate zone del territorio su segnalazione dei cittadini. In continuità con le precedenti operazioni, sono stati intensificati i servizi interforze decisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposti con ordinanza dal questore, Santi Allegra.

Controlli straordinari che si propongono di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. Il servizio interforze anti-movida è stato eseguito da personale della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri, della polizia municipale e della Guardia di finanza. Il servizio era altresì finalizzato ad evitare episodi violenti, atti vandalici, disturbo della quiete pubblica e altre forme di illegalità, oltre a tutelare il diritto al riposo dei residenti.