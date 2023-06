Movida in bus by night: da Carrara fino al Forte. "Con un ticket da 5 euro, lotta a smog e incidenti"

Massa Carrara, 14 giugno 2023 – E’ il bus del ’popolo della notte’, quello che vive il “Lungomare by night“ grazie al trasporto pubblico.

Che è green e sicuro, low cost e sostenibile. Torna, dopo i 20mila biglietti venduti lo scorso anno – il progetto ha preso il via nel 2019 – “Lungomare by night“ che mette in collegamento con i mezzi pubblici le località della costa apuana e versiliese – da Marina di Carrara a Torre del Lago – dalla sera, con la prima corsa che parte da Marina di Carrara alle 19.15, fino alle 6 del mattino.

«Il servizio crea un collegamento circolare – ha spiegato Katia Tomè, consigliera provinciale con delega al trasporto pubblico – Il servizio è attivo dal mercoledì alla domenica". Si va dall’1 luglio al 31 agosto, Ferragosto compreso, in più ci sono weekend speciali (16-17-18 giugno; 23-24-25 giugno e 1-2-3 settembre).

Il bus consente di fruire della movida in modo più rilassante e consente di ridurre gli incidenti. Il biglietto costa 5 euro e si acquista solo a bordo: vale tutta la notte. "Siamo entusiasti di questo servizio, cresciuto negli anni – ha aggiunto Giorgia Garau, assessore al turismo del Comune di Massa – Lo riproponiamo guardando a un turismo giovanile". "L’iniziativa si concilia con un approccio al turismo lento", ha detto Lara Benfatto, assessore al turismo del Comune di Carrara.

"E’ un servizio turistico ma è anche per i residenti che possono andare a divertirsi riducendo l’inquinamento", ha precisato Eleonora Petracci consigliera comunale di Montignoso con delega a turismo e cultura.

«Un bellissimo segnale per la costa in chiave ambientale", ha sottolineato l’assessore al TPL del Comune di Massa, Alice Rossetti. "I bus saranno ’brandizzati’ per il trasporto di categorie giovanili – hanno spiegato Giancarlo Pianini capo movimento di AT per la provincia e Riccardo Nannipieri, coordinatore comunicazione e marketing – con una grafica fluorescente che permetterà di riconoscerli bene. Volantini attraverso un QR code porteranno alla pagina web di ’Estate in bus’ e ci saranno playlist “at” su Spotify, come “at the beach” oltre all’app per iOs e Android “at bus“".

Il servizio inizia dalle 19.15 di ogni sera e fino alle 6 del mattino successivo, con fermate lungo le principali località turistico-balneari della Costa Apuana: Partaccia; Pontile di Marina di Massa, Piazza Bad Kissingen (Conca d’oro), Ronchi, Poveromo, Cinquale e poi Vittoria Apuana fino al pontile di Forte dei Marmi. Da qui poi è possibile salire sul bus che arriva fino a Torre del Lago toccando la Versiliana, Marina di Pietrasanta, Tonfano, Lido di Camaiore, Viareggio e, infine, Marina di Torre del Lago. In pratica il servizio viene svolto lungo due direttrici, una apuana che parte da Marina di Carrara e arriva al Forte dei Marmi e poi torna indietro, e una versiliese che parte da Torre del Lago e arriva a Forte dei Marmi e torna indietro. Qui, a Forte dei Marmi, quindi gli utenti hanno la possibilità di raggiungere le località della Costa Apuana venendo dalla Versilia e le località della costa versiliese venendo dalla Costa Apuana.

Sul sito di “AT” attraverso un apposito link (https://www.at-bus.it/it/estateinbus), e sulla app “at-bus“ (scaricabile gratuitamente per iOs e Android) si trovano tutte le info in maniera tale che oltre che sul cartaceo ogni utente potrà avere “a portata di mano e in qualunque momento e qualunque luogo” tutte le informazioni utili per utilizzare il servizio “Lungomare by night”. Venerdì 16 giugno, infine, alla corsa inaugurale saranno presenti i rappresentanti degli enti della costa apuana che a Forte dei Marmi si incontreranno per un aperitivo con gli omologhi della costa versiliese.

Irene Carlotta Cicora