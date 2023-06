Movida blindata contro gli eccessi Stop alcol e parchi vietati la notte "Iniziative di prevenzione con l’Asl"

Contro gli eccessi della movida il sindaco Jacopo Ferri ha firmato un’ordinanza che vieta fino al 15 agosto dalle 22 alle 6 della mattina su tutto il territorio comunale il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in luoghi pubblici e strade e anche l’accesso a parchi, giardini pubblici o aperti al pubblico (compresi i tratti centro città lungo i fiumi). E’ invece consentito bere alcolici negli spazi interni o esterni gestiti da bar e ristoranti. Un giro di vite contro i rischi già manifestatisi di comportamenti e situazioni di grave disturbo e degrado degli ambienti e quelli connessi alla sicurezza e alla pubblica incolumità. Con la bella stagione è ripresa l’affluenza persone che nelle ore notturne del weekend arrivano in diverse aree della città. La violazione comporta, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento da 25 a 500 euro.

La movida è un problema? "E’ giusto che i giovani vadano incontro alla stagione estiva con l’idea che ci debba rilassare divertendosi e che i Comuni organizzino eventi che possano attirare visitatori – dice il sindaco Jacopo Ferri – Ma è anche doveroso fare opera di prevenzione in modo che il decoro e la sicurezza pubblica siano garantiti. Ho confermato i vincoli previsti già lo scorso anno, che anche altri Comuni hanno adottato: sarà più facile per le forze dell’ordine verificare che non ci siano eccessi e mancanze che nel caso saranno sanzionati". Sono iniziati gli appuntamenti estivi con le discoteche, ci sono stati episodi legati alle conseguenze negative del consumo di alcol? "Sono stati segnalati assembramenti in alcune zone di giovani che prima di entrare in discoteca consumano bevande alcoliche, magari acquistate nei supermercati e nello stesso tempo lasciando bottiglie in giro e altro. Situazioni che vanno evitate assolutamente – sottolinea Ferri – Adotteremo turni di sorveglianza da parte della Polizia urbana per tenere sotto controllo la movida". L’anno scorso con la SdS il Comune veva adottato una campagna di prevenzione contro l’abuso degli alcolici, sarà ripetuta? "Eravamo d’accordo con il direttore Area Dipendenze dell’Azienda USL Toscana nord ovest e del Serd Apuane, Maurizio Varese che avremmo potuto riorganizzare qualche iniziativa. Informare sui rischi dell’alcol e prevenire gli abusi sono gli obiettivi del progetto".

Natalino Benacci