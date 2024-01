Movida, ancora problemi: "Ordinanze non rispettate". La protesta dei residenti

"Le ordinanze per contenere la movida non vengono rispettate". A dirlo a nome del comitato ‘Zona Marina’ è il responsabile Gino Stefanini, che ha lamentato i disagi dei residenti inviando una lettera alla sindaca Serena Arrighi, al segretario generale del Comune e agli assessori e dirigenti di riferimento. Quello della guerra dei decibel è un problema che i residenti segnalano da anni e che ha visto anche l’intervento di Arpat. "Le ordinanze senza le previste verifiche non ottengono alcun risultato – scrive Stefanini alla sindaca –, dal momento che i locali in assenza di controlli fanno come meglio di torna comodo, determinando autonomamente i livelli acustici e gli orari di apertura".

Per questo Stefanini chiede di "intensificare i controlli", soprattutto perché il quadrilatero di Marina di Carrara, quello dove si svolge la movida, "è una zona residenziale". Nello specifico Stefanini chiede di "verificare e fare rispettare gli orari di apertura dei locali– specifica nella missiva inviata via pec alla prima cittadina –, che apparentemente chiudono alle 2 di notte, ma che invece continuano tranquillamente ad esercitare fino oltre alle 3 di notte". Stefanini chiede anche maggiori controlli sul fronte dello "spaccio" che secondo il residente si concentra in via Genova e nelle zone limitrofe.

"Bisogna contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti anche nelle pinete di Marina est – prosegue Stefanini –, nella zona di piazza Menconi e un po’ in tutta la zona di Marina, come più volte segnalato dai residenti e dal nostro comitato, con l’occupazione abusiva di edifici. Serve anche un intervento per constatare i continui atti vandalici alle auto e alle proprietà per mano di giovani e meno giovani. Contrastare l’usanza di sparare fuochi d’artificio in pieno centro abitato e nel cuore della notte, ma anche valutare un modo per impedire che le auto sfreccino a più di ottanta chilometri in via Genova, via Venezia e in tutte le altri parti di Marina – conclude la lettera di Stefanini –, dove invece è previsto il limite dei trenta chilometri orari".