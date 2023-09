Motoseghe nel parco. Via all’abbattimento delle piante malate all’ex colonia Ugo Pisa

Il fronte dell’ex Colonia Ugo Pisa è quello dove si sta ormai consumando un lunghissimo scontro fra l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani e l’opposizione. Un tema tecnico, ambientale e politico sul futuro della colonia e del suo parco, con un progetto che fa discutere anche per le previsioni di abbattimenti non solo di piante ma pure degli edifici storici. Un progetto finanziato attraverso 16 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I contestatori del piano di recupero, a cui da manforte l’opposizione in consiglio comune, hanno quindi organizzato per mercoledì 27 settembre alle ore 21 al ristorante Da Luisa in via Partaccia un incontro dedicato proprio al futuro dell’Ugo Pisa.

"Questo incontro – scrive Ivo Zaccagna – deve servire per capire meglio quali siano le intenzioni dell’amministrazione sul ‘nostro’ polmone verde, quale sia la visione del Parco e la sua ‘destinazione d’uso’. La partecipazione attiva di tutti segna il raggiungimento di uno degli obiettivi più grandi che si deve cercare di perseguire attraverso l’ascolto, l’informazione è il dialogo".

Nel frattempo da palazzo civico a circa due anni dalla chiusura del parco arriva il primo atto ufficiale che autorizza, e soprattutto finanzia con 90mila euro, l’abbattimento degli alberi lasciando peraltro presagire una possibile riapertura parziale del parco ma per questo sembra ancora troppo presto sperare.

I più recenti sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali avrebbero rilevato un "peggioramento dello stato fitosanitario delle pinete di pino marittimo". Un aggravamento della situazione rispetto a un quadro precedente che comunque delineava le pinete lato Viareggio e Carrara con pini "morti in piedi ed infestati da Matsucoccus feytaudi con presenza di abbondante resina lungo il tronco e su tutta la chioma che potrebbero abbattersi al suolo in qualsiasi momento", come da relazione dell’agronoma incaricata dal Comune Marta Buffoni. La scelta di affidare le operazioni di taglio e abbattimento in urgenza ed entro 60 giorni sarebbe quindi tesa a "evitare rischi di pubblica incolumità e rischio incendi, al fine della riapertura del parco, anche parziale".

FraSco