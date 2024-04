Motociclista contro Suv. Cinquantenne al Noa con trauma facciale

Se l’è vista brutta il centauro che giovedì sera ha centrato un’auto a Marina. L’uomo stava scendendo verso il mare quando per cause in corso di accertamento è finito contro un’auto in movimento. L’impatto ha scaraventato il motociclista per terra facendolo rimbalzare sull’asfalto per diversi metri. Provvidenziale l’intervento di due uomini, secondo le testimonianze probabilmente due carabinieri in borghese, che stavano cenando in un ristorante a pochi metri dall’incidente, e che si sono immediatamente occupati di chiamare l’ambulanza e dirigere le operazioni. Secondo le prime informazioni l’uomo che non ha mai perso i sensi, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato solo numerose escoriazioni.