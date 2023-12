"Mostra su Michelangelo e il Marmo: un Mito dai Lorena ai Savoia"

Resterà aperta fino al 14 gennaio la mostra “Il marmo e Michelangelo: un mito dai Lorena ai Savoia nella collezione degli Uffizi” nelle stanze rinascimentlai del Castello Malaspina di Massa, organizzata dalle Gallerie insieme al Comune, curata da Elena Marconi e Luisa Passeggia. In mostra un bassorilievo dello scultore Vincenzo Consani del 1840, raffigurante il Ritratto di Michelangelo in forma di medaglia all’antica, e il dipinto “Michelangelo che legge le sue poesie in casa di Aldrovandi” di Francesco Vinea del 1863. Esposti anche quattro contratti notarili, che testimoniano la presenza di Michelangelo ai piedi delle Apuane e sei vedute storiche di Massa e Carrara. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì (ore 14-18), martedì 26 dicembre; il sabato e la domenica (ore 10-18) compreso il 6 gennaio, chiusa il 25 dicembre e il 1° gennaio.