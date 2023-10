Mostra Il viaggio nell’evoluzione è al traguardo

Una visita guidata, su prenotazione, per rilanciare l’ultima settimana di apertura e un finissage per concludere nel migliore dei modi la mostra Noocene a Palazzo Binelli. Un’esposizione collettiva di artisti collegata al festiva con-vivere di Carrara, inaugurata il 7 settembre, grazie alla collaborazione fra Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e Accademia di Belle Arti di Carrara, aperta fino al 20 ottobre. La mostra, curata da Silvia Vannacci, affronta il tema principale della diciottesima edizione del festival: Umanità.

Lo fa attraverso un allestimento in cui l’esperienza diventa arte, il vissuto si trasforma in concetto e da qui ritorna opera fatta di materiale e immateriale, per immaginare la strada di una nuova umanità: un percorso che ha nel viaggio e nel suo simbolismo il significato stesso di evoluzione. Affrontare il tema profondo e sfaccettato dell’umanità ha richiesto la presenza di artisti con origini e background diversi, le cui pratiche artistiche sono incentrate su temi profondamente umani come l’identità, la memoria, il colonialismo, la giustizia sociale e di genere. Questo approccio cerca di offrire un’ampia, più vasta testimonianza dell’’umanità, abbracciando varie prospettive per comprendere la complessità della nostra esistenza condivisa. Pur risiedendo in Italia, questi artisti racchiudono collettivamente una miriade di origini dentro di sé.

C’è ancora un po’ di tempo per poter visitarla: la mostra è aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, sabato dalle 16 alle 20. In mostra le opere di di quattro artisti under 35 - Jermay Michael Gabriel, Lori Lako, Dario Picariello e Peng Shuai Paolo - insieme con una selezione di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara: Gianmarco Carbone, Lorenzo Antei e Michelle Usai. Sarà possibile fare un viaggio approfondito fra le opere in mostra e il messaggio che lega l’esposizione sabato 14 ottobre alle ore 18 con una visita guidata a cura di Silvia Vannacci: per prenotare, basta chiamare il numero 0585 775216. L’ultimo appuntamento è per sabato 21 ottobre, alle ore 18, con il finissage della mostra Noocene. In questa occasione sarà presentato il catalogo della mostra, consegnato in omaggio a tutti i partecipanti fino a esaurimento scorte.