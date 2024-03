"Mostra fotografica "Donna: Ammirazione e Riflessi" alla Torre Malaspiniana di Fosdinovo: un viaggio intimo nella bellezza quotidiana"

Si è aperta ieri nella Torre Malaspiniana di Fosdinovo, in piazza Pays de Sauxillanges, la mostra fotografica intitolata “Donna: Ammirazione e Riflessi”, promossa dall’Università Popolare Fosdinovo e Proloco, con il patrocinio del Comune e l’organizzazione di FosdinovoStreetFestival. Attraverso l’obiettivo sensibile di Andrea Caprotti la fotografia prende vita offrendo uno sguardo intimo sulla realtà quotidiana. Un viaggio incantevole attraverso gli occhi di un fotografo che coglie la bellezza e la complessità della vita. Oggi la mostra sarà arricchita dalla musica eclettica del duo Feuilles Volantes, formato dalle talentuose musiciste Cristina Alioto (violoncello e voce) e Giuditta Gasparini (flauto). Le loro note musicali, come foglie trasportate dal vento, si intrecceranno in melodie lontane e vicine... come in un gioco. La mostra sarà aperta gratuitamente oggi e domani (ore 10-13 e 15-19).