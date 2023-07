Mostra di Zatta a Marina di Massa: sculture riciclate magiche

La carta di riviste e quotidiani prende vita per dare forma a sogni e visioni, a un mondo ‘riciclato’ visto attraverso gli occhi dell’artista Consuelo Zatta che a breve inaugurerà una sua mostra a Marina di Massa. Dal 29 luglio al 10 agosto, infatti, le stanze di Villa Cuturi ospiteranno l’esposizione ‘Sculture’. Nata a Treviso nel 1973, Zatta nel 1996 ha conseguito il diploma al Liceo Artistico di Treviso e successivamente si è trasferita in Toscana per frequentare l’Accademia di Belle Arti di Carrara nella sezione scultura. Nel 2002 quando ha finito gli studi ho deciso di fermarsi a vivere in questa città. I materiali con cui lavora sono terracotta, gesso, bronzo e carta.

"Negli ultimi 10 anni – spiega l’artista – mi sono dedicata particolarmente alla creazione di sculture in carta. Lavorare la carta (precisamente carta dei quotidiani) mi ha dato la possibilità di creare opere utilizzando esclusivamente materiale riciclato. Con la carta pesta do volume e forma alle mie opere, mentre ‘l’epidermide’ è realizzata ritagliando, con cura certosina, le pelli dei tanti volti e corpi che trovo nei giornali e non trovando lo stesso colore da un effetto volutamente mosso alle figure. Anche i costumi e i vestiti sono fatti con i colori delle pubblicità. In questi anni mi sono dedicata maggiormente allo studio della figura femminile dando volutamente un tocco biografico al mio lavoro. La mia ricerca artistica è andata di pari passo alla mia crescita personale, percorrendo con me momenti di vita quotidiana fatti di: riflessioni, dubbi, ansie, malinconie, sconfitte, gioie e conquiste". Così le sue sculture diventano testimoni del suo essere donna e artista, celebrando allo stesso tempo tutte le donne che si possono riconoscere nelle immagini del mio lavoro. Ha già esposto in diverse mostre collettive sia in Italia che all’estero e in questa esposizione marinella ci saranno circa una ventina di opere.

"Parallelamente al lavoro di scultrice negli anni ho lavorato come illustratrice – conclude Zatta - facendo diverse esperienze nel campo dell’editoria infantile realizzando diversi volumi per piccole case editrici, locandine, etichette e loghi. Attualmente vivo e lavoro a Massa". Inaugurazione il 29 luglio alle ore 19. La mostra è aperta a entrata libera tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30, dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23. Realizzata con il patrocinio della Provincia e del Comune. Per informazioni 333 4394268.