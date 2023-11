"Mostra dei Presepi: un'iniziativa benefica a Montignoso"

Si inaugura oggi, in un fondo di via Santa Maria, davanti alla chiesa delle Capanne, a Montignoso, una ’Mostra dei Presepi’ con le nuove creazioni di Mario Ferrari, presidente dell’associazione Bimbinsieme Costa RicaAps. Si tratta di presepi di varie dimensioni. Il ricavato verrà devoluto per aiutare le famiglie più bisognose di Montignoso e una parte andrà nel fondo dell’associazione. Bimbinsieme Costa RicaAps che offre sostegno alle case famiglie del Costa Rica dove stanno preparando i bambine all’adozione con la speranza che questi possano avere una famiglia in grado di accudirli e dargli tutto l’amore che meritano. La ’Mostra dei Presepi’ sarà aperta tutte le mattine dalle ore 9 fino alle 12 e nei pomeriggi. Ferrari rivolge un ringraziamento a titolo personale e di tutta l’associazione alla famiglia Sodini che, come altre volte, ha messo a disposizione il fondo. L’esposizione si protrarrà sino al 10 dicembre.