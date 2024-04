"Mostra bipersonale a Carrara: le sculture di Hajin Kim e Giuno Kim esplorano la resilienza e l'armonia della natura"

Una mostra per due. La mostra bipersonale dei due giovani scultori coreani Giuno Kim e Hajin Kim si inaugurerà venerdì alle 18 allo Spazio 0 a Carrara in via Solferino 3b. L’esposizione che rimarrà aperta fino al 18 aprile è curata dalla direttrice dello spazio espostivo Hu Huiming.

Hajin Kim è nata in Italia nel 1992, all’età di 4 anni è tornata in Corea, nel 2011 decide di tornare in Italia a Carrara per intraprendere la strada artistica nella città del marmo. Hajin vuole esprimere il concetto di incompletezza attraverso il simbolo della crepa. Dice nel suo statement: “Le persone crescono attraverso l’imperfezione.” Le sue sculture sono caratterizzate dalla combinazione delle forme astratte geometriche in marmo in cui esce una cornice di metallo. La cornice, secondo l’artista raccoglie e contiene le ferite lasciate dalla frantumazione della pietra e simboleggia la capacità di trasformare il dolore in forza e resilienza. Hajin vuole creare un richiamo alla resilienza umana e alla nostra abilità di superare le avversità, invita a riflettere sulle esperienze difficili del passato, incoraggiando la speranza nonostante le cicatrici che possono rimanere.

Giuno Kim, nato a Seoul nel 1993, si è laureato all’Università di Seoul in Corea nel 2020. Dopodiché si è recato a Carrara per approfondire la ricerca nella scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Le sue opere catturano dei momenti effimeri della natura, attraverso il materiale millenario e resistente, il marmo, cerca di rappresentare i movimenti nella natura come quelli del vento, del nuvole e dell’acqua. Opere che richiamano l’armonia e la dinamicità, prendono forme astratte naturali. Piuttosto che puntare a una forma specifica, il metodo di produzione dell’artista esprime l‘immagine nella sua testa e crea la forma basandosi sull’intuizione e sul flusso dei movimenti naturali della mano. Questo approccio porta a risultati più organici e spontanei poiché l‘artista risponde direttamente ai materiali e alle azioni fisiche.