Morto sul viale: "I pedoni sempre più insicuri"

La morte di Enzo Diamanti, per tutti Enzo Marco, ha seminato profondo cordoglio in città e fra quanti conoscevano l’estroso e gentile artista. La scomparsa di Enzo Marco, cultore del dialetto, pittore e appassionato di arte e letteratura, è rimbalzata con un tam tam e ha invaso le pagine social. Enzo Marco godeva di ottima salute e nonostante i suoi 85 anni aveva una vita molto attiva a livello sociale e intellettuale. Se non fosse stato per quella macchina che lo ha investito domenica mattina alla Fabbrica, poco distante dalla sua abitazione, sarebbe nel suo studio a scrivere poesie o a tradurre qualcosa nel suo amato carrarino. Al momento la sua salma resta a disposizione delle autorità e i familiari non sono ancora in grado di organizzare la cerimonia funebre.

La città attende adesso risposte sulla sicurezza del viale XX Settembre, in particolare per quel tratto della Fabbrica, che in poco più di un mese ha visto due investimenti mortali. Un particolare che non è sfuggito neppure agli amministratori comunali. "Al momento su quella zona sono in corso varie riflessioni – spiegano da palazzo –, nell’immediato si intensificheranno i controlli sulla velocità". Sulla sicurezza degli attraversamenti interviene anche il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi. "Negli ultimi mesi, il numero di incidenti stradali che coinvolgono pedoni sulle strisce pedonali è aumentato in modo preoccupante – scrive l’esponente politico –. La mozione consiliare presentata dalla Lega, approvata all’unanimità, aveva sollecitato interventi mirati per garantire la sicurezza dei pedoni, ma finora le richieste sono rimaste lettera morta. È fondamentale che la giunta si assuma la responsabilità di promuovere la mobilità pedonale e assicurare una maggiore sicurezza del traffico nel territorio comunale. Iniziative come l’utilizzo di segnaletica luminosa ad alto impatto visivo e l’adozione di nuove tecnologie led a consumo limitato sono soluzioni che possono migliorare significativamente la visibilità degli attraversamenti pedonali".

