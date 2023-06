Morto lo storico bidello Bonvi Il ricordo degli ex studenti

Si sono svolti ieri nella chiesa di San Francesco di Pontremoli i funerali di Achille Bonvini, aveva 87 anni ed è stato lo storico bidello dell’Istituto tecnico Belmesseri. La notizia della scomparsa l’ha data il figlio Stefano e uno stuolo di vecchi studenti gli ha reso omaggio raccontando la sua empatia con gli iscritti che all’epoca superavano il mezzo migliaio per anno scolastico. Dal 1956 al 2000 i ragionieri diplomati erano stati 2.541 e dal 1972 al passaggio dei millennio 1.006. Quei ragazzi degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta, già sorvegliati da ’Bonvi’ hanno ricordato la simpatia e l’umanità giocosa del collaboratore scolastico che sapeva chiudere un occhio di fronte a qualche marachella goliardica e che fingeva di trincerarsi dietro un’immagine severa e istituzionale. Gli ex ragazzi lo ricordano come un appassionato fumatore e lettore di giornali sportivi. Achille era tifoso del grande Torino, uno dei primi soci del Club granata creato a Pontremoli da Giorgio Gerali. Era stato insignito con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.