Morto dissanguato sulla spiaggia. Telecamere al vaglio degli inquirenti

Proseguono serrate le indagini e la caccia all’aggressore che giovedì notte ha mortalmente ferito con un coltello Nakir Nourredine sulla spiaggia davanti a piazza Bad Kissingen. Il 51enne marocchino è morto dissanguato, nonostante la corsa dei soccorritori del 118 attivati da un connazionale, che lo aveva trovato in fin di vita poco dopo la mezzanotte. Al vaglio degli investigatori ci sono adesso le immagini delle telecamere, posizionate nell’area intorno alla scena del delitto. Forse potranno rivelare qualcosa in più sulla dinamica dell’aggressione, ’raccontando’ per immagini quella notte tragica. Sul posto era giunta insieme alle forze dell’orgine anche la dottoressa Giulia Giancola, sostituto procuratore che aveva ascoltato l’uomo che aveva dato l’allarme. All’arrivo sulla spiaggia sferzata dal vento gli inquirenti hanno verificato come il cadavere presentasse visibili ferite da arma da taglio, all’interno della coscia sinistra.

Una delle coltellate aveva reciso l’arteria femorale, costandogli la vita. Ora si attende l’autopsia da parte del medico legale sul cadavere di Nakir Nourredine, che giovedì notte è stato portato all’obitorio del Noa per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio volontario a carico di ignoti. Dai primi accertamenti è emerso che Nakir Nourredine aveva dimorato in una tenda da campeggio, all’interno della quale, sulle coperte che fungevano da materasso e su una parete, sono state rilevate copiose tracce di sangue.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista, neppure quella del regolamento di conti tra stranieri. L’uomo aveva precedenti legati assunzione di sostanze stupefacenti, contestazioni di carattere amministrativo per l’uso ed era stato segnalato per reati contro il patrimonio. Le indagini, in collaborazione con la Squadra Mobile della questura, vanno avanti.

Irene Carlotta Cicora